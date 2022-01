LWSPA M-V: Kollision Seeschiff mit Kaimauer

Wismar (ots) -



Am Nachmittag des 20.01.2022 kam es beim Einlaufen des Motorschiffes MV "EEMS EXE" in den Wismarer Seehafen zu Manövrierproblemen. Aufgrund des vorherrschenden starken Windes kam es zu einer Kollision zwischen der Backbordseite des Seeschiffes und der Kaimauer. Dabei wurden Beschädigungen an der Kaimauer und dem Schiff verursacht. Um eine weitere Kollision mit anderen festliegenden Schiffen zu vermeiden, wurde eine Notankerung durchgeführt. Im Anschluss konnte die MV "EEMS EXE" den vorgesehenen Liegeplatz aus eigener Kraft erreichen. Durch die BG Verkehr -Dienststelle Schiffssicherheit- wurde ein vorläufiges Weiterfahrverbot bis zur Bestätigung zum Erhalt der Schiffsklassifizierung ausgesprochen.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



