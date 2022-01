POL-GÜ: Hagelschauer auf der A19 - Sattelzugmaschine will Überholvorgang beendet und dreht sich dabei auf der winterglatten Fahrbahn

A19 Röbel (ots) -



~Die Vollsperrung der A19, Anschlussstelle Linstow, wurde nicht wie geplant aufgehoben, da sich auf Höhe der Anschlussstelle Röbel gegen 15:10 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall ereignete. (Gerade ist die Information eingegangen, dass dieser Bereich inzwischen freigegeben wurde.)



Der ukrainische Fahrer der Sattelzugmaschine hatte ein Fahrzeug vom Winterdienst überholt, verlor beim Wiedereinordnen auf den rechten Fahrstreifen die Kontrolle über sein Gespann und drehte sich um 180 Grad. Er kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Andere Fahrzeuge wurden nicht geschädigt. Durch diesen Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zur Bergung der polnischen Sattelzugmaschine mit finnischem Anhänger wurde ein Unternehmen beauftragt. Dieses ist bereit vor Ort. Sofern das Abschleppen realisiert ist, wird die Fahrbahn gesäubert und dann frei gegeben. Derzeit könnte die Sperrung bis 22:00 Uhr andauern.



Während die Einsatzkräfte mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, wurde bekannt, dass sich im Stau ein Fahrzeug befindet, welches Blutkonserven für das Krankenhaus in Güstrow hat und diese dringend dort abliefern müsse. Mit Unterstützung eines Kollegen der BAG (Bundesamt für Güterverkehr) wurde der PKW aus dem Stau geleitet. Durch einen Fehler in den Absprachen kam es jedoch dazu, dass der Fahrer an der Sperrung aufgehalten wurde und bis zur Klärung in den gesperrten Bereich zurückfahren sollte. Auf Grund einer Unaufmerksamkeit beachtete der Fahrzeugführer das hinter ihm stehende Auto der Autobahnmeisterei Malchow nicht und fuhr dagegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell