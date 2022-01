POL-GÜ: Witterungsverhältnisse nicht beachtet und auf Grund dessen in der Kurve in den Gegenverkehr gerutscht

Güstrow (ots) -



Am 20.01.2022 gegen 06:20 Uhr verlor in Karow der 37 jährige deutsche Autofahrer in einer Kurve auf Grund der Witterungsverhältnisse und der vermutlich gefahrenen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. So rutsche er mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto de 41 jährigen Bulgarin. Bei dem Zusammenstoß sind keine Personen verletzt worden. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird mit 8.000 Euro angegeben.



