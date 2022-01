POL-GÜ: Verkehrsunfall wegen Nichtbeachten der Vorfahrtregelnden Verkehrszeichen

Bützow (ots) -



Am 22.01.2022 um 07:45 Uhr gab es in Bützow, im Kreuzungsbereich der Schloßstraße/Lange Straße zu einem Verkehrsunfall, wegen Nichtbeachten der Vorfahrtsregelung.

Eine 64 jährige ortsfremde Autofahrerin wollte in dem Einmündungsbereich nach links auf die Lange Straße/Rühner Straße einfahren und beachtete dabei nicht den von rechts kommenden 31 jährigen Autofahrer. Es kam zum Unfall, bei dem die Fahrerin leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt 3.500 Euro.

Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.



