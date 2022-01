POL-SN: Polizeiliche Durchsuchung erfolgreich

Schwerin (ots) -



Eine polizeiliche Wohnungsdurchsuchung nach möglichen Sprengmitteln konnte von der Schweriner Polizei am 19.01.2022 gegen 17.50 Uhr erfolgreich umgesetzt werden. Des Weiteren kam es zur Durchsuchung einer Kleingartenlaube. Hierbei kam es zur Sicherstellung von verschiedenen Komponenten, die zur Herstellung von Schwarzpulver dienen können.



Vorausgegangen war dem Einsatz am Obotritenring eine Sprengstoff-Warnmeldung durch einen Internetversandhändler an das Landeskriminalamt über eine verdächtige Bestellung.

Bei dem Empfänger der Waren handelt es sich um einen 49-jährigen Deutschen aus Schwerin.



Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurde bekannt, dass der Tatverdächtige hobbymäßig und unbefugt mit Pyrotechnik hantierte. Die Gefahr eines Anschlages bestand nicht.

Gegen den Tatverdächtigen wurde Strafanzeige erstattet.



Der Handel ist gesetzlich verpflichtet, verdächtige Transaktionen der Polizei zu melden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Umgang durch Unbefugte mit explosionsgefährlichen Stoffen strafbar ist. Die chemischen Reaktionen der verschiedenen Stoffe sind für Laien unkalkulierbar und lebensgefährlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell