POL-GÜ: Autofahrerin kommt auf Grund glatter Fahrbahn ins Rutschen und verursacht einen Verkehrsunfall

In der Kurve der Alten Poststraße in Kuchelmiß ist die 28jährige Autofahrerin am 20.01.2022 gegen 08:50 Uhr auf Grund der Winterglätte ins Rutschen geraten und dabei in das Auto vom 56 Jährigen gefahren. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Beseitigen des ausgelaufenen Öls kam die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. Der Sachschaden beträgt 2.500 Euro.



