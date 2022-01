POL-NB: Alkoholisierter 27-Jähriger bei Sturz mit dem Fahrrad verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am 19.01.2022 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Sturz eines Radfahrers in der Sponholzer Straße in Neubrandenburg. Ein aufmerksamer Zeuge bot dem Gestürzten seine Hilfe an und verständigte zeitgleich die Polizei. Damit zeigte sich der verletzte Radfahrer nicht einverstanden, verließ die Örtlichkeit und ließ sein Fahrrad zurück. Durch die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnte der 27-Jährige deutsche Radfahrer noch in der Nähe angehalten werden. Dabei wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Geschädigte wurde durch den Rettungswagen zur weiteren Behandlung der Verletzungen ins Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum verbracht. Hier wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen und im Anschluß ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr durch das Polizeihauptrevier Neubrandenburg eingeleitet.





