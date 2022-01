POL-HRO: Nicht angemeldete Versammlung in Warnemünde

Rostock (ots) -



Am 19.01.2022 versammelten sich ab 19 Uhr unangemeldet bis zu 300

Personen auf dem Kirchplatz in Rostock Warnemünde. Unter Begleitung

anwesender Einsatzkräfte protestierten die Teilnehmer:innen lautstark

gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und eine mögliche

Impfpflicht. Nach knapp eineinhalb Stunden erreichte der Aufzug

seinen Ausgangspunkt und löste sich auf. Zu Störungen kam es nicht.



Corina Pohl

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell