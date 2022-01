POL-LWL: Nicht angemeldete Demonstration am Mittwochabend in Brüel

Brüel (ots) -



In Brüel kam es am Mittwochabend zu einer nicht angemeldeten Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen, an in der Spitze bis zu 50 Personen teilgenommen haben. Die Polizei begleitete den Aufzug, der sich ohne Transparente bzw. Sprechchöre rund eine dreiviertel Stunde lang mit abnehmenden Teilnehmerzahlen durch die Stadt bewegte. Zu Störungen kam es nicht. Die Polizei erstattete Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell