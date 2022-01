POL-NB: 53-jährige Fahrerin bei Verkehrsunfall in Neustrelitz verletzt

Neustrelitz (ots) -



Am 19.01.2022 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Neustrelitz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße Am Kaulksee aus Richtung JVA Neustrelitz kommend in Richtung Wesenberger Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen wich sie einem Reh aus, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Mauerreste eines ehemaligen Wachhäuschens. Die deutsche Fahrzeugführerin wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neustrelitz verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-EUR. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Rüdiger Ochlast

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell