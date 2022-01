POL-SN: Auffahrunfall zwischen LKW und PKW

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW.



Ein 29-Jähriger aus Hameln fuhr gegen 13:30 Uhr mit seiner Familie im Auto aus Richtung Pampow in Richtung Schwerin auf der Pampower Straße. An der Kreuzung zur Carl-von-Linde-Straße schaltete die Ampel auf orange, so dass der 29-Jährige bremste. Der nachfolgende LKW-Fahrer nahm die Situation ersten Erkenntnissen nach zu spät wahr und fuhr auf den PKW auf. Der 29-Jährige Familienvater verletzte sich bei Zusammenstoß und wurde mittels RTW zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht. Weitere Insassen des PKWs, eine 21-Jährige und ein viermonatiges Kind, wurden vorsorglich zur Beobachtung ins Klinikum verbracht.



Der 41-Jährige LKW-Fahrer aus Wismar blieb unverletzt. Der geschätzte Schaden an den Fahrzeugen wird auf 20.000EUR beziffert.



