POL-NB: Hinweisgeber stellt Einbrecher auf frischer Tat

Am Morgen des 18.01.2022 wurde das Polizeihauptrevier in Demmin gegen 05:10 Uhr von einem 62-Jährigen angerufen, der soeben einen vermeintlichen Einbrecher in der Loitzer Straße gestellt hat.



Vor Ort trafen die Beamten auf die beiden Männer. Der 35-jährige Tatverdächtige räumte die angezeigte Straftat weitestgehend ein und äußerte sich den Polizisten gegenüber auch zum Tatverlauf.



Bei dem Objekt handelt es sich um eine gegenwärtig leerstehende Immobilie, an der Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht wurde. Dem Tatverdächtigen gelang es nicht in das Gebäude einzudringen.



Gegen den deutschen Staatsbürger wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.



