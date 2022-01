POL-GÜ: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und auf dem Acker zum Stehen

Güstrow (ots) -



Auf der B104, kurz vor der Ortschaft Kluess ist am 18.01.2022 gegen 16:0 20 Uhr der 32 jährige deutsche Fahrer eines PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kam auf dem Acker zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch wird der Sachschaden am Auto mit 3.000 Euro angegeben.



