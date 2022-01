POL-GÜ: Transporter aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet

Roggentin (ots) -



Am 18.01.2022 gegen 16:30 Uhr stellte ein Mitarbeiter fest, dass der auf dem Firmengelände in Roggentin abgestellte Transporter angegriffen wurde. Unbekannte Täter haben das Schloss auf der Fahrerseite zerstört und dann den Innenraum durchsucht. Weiterhin wurde die Ladefläche durchwühlt. Während der Anzeigenaufnahme und Sicherung möglicher Spuren wurde bekannt, dass diverse Akku-Werkzeuge und Aufbewahrungszubehör entwendet wurden. Der Sach- und Stehlschaden beträgt 2.4000 Euro.



