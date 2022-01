POL-GÜ: Unbekannte beschmieren Neubau und brechen Baucontainer auf

Heiligendamm (ots) -



Bei der Polizei wurde am Abend des 18.01.2022 angezeigt, dass unbekannte Täter in der Zeit vom 10.01.2022 bis 18.01.2022 in Heiligendamm einen Baucontainer aufgebrochen haben. Ob die Täter Sachen mitgenommen haben, kann erst nach einer genaueren Überprüfung durch den Geschädigten mitgeteilt werden. Neben den Aufbruch wurden der Baucontainer und auch die Wände des sich im Rohbau befindenden Gebäudes besprüht. Der Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben.



