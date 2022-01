POL-LWL: 6 Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 321

Crivitz (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der B 321 zwischen Crivitz und Schwerin sind am Mittwochmorgen 6 Autoinsassen leicht verletzt worden, darunter 5 Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Aus noch unbekannter Ursache war zwischen dem Abzweig nach Sukow und dem Waldschlösschen ein Auto mit einem vorausfahrenden PKW zusammengeprallt. Dabei erlitten der Fahrer des auffahrenden Autos sowie 5 mitfahrende Kinder bzw. Jugendliche aus vorausfahrenden PKW jeweils leichte Verletzungen. Die Betreffenden wurden anschließend alle ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 321 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Anzumerken wäre in diesem Zusammenhang, dass sich auf der Gegenfahrbahn in unmittelbarer Nähe kurz zuvor ein Wildunfall ereignet hat.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell