POL-NB: Brand von Mülltonnen verursacht hohen Sachschaden an Mehrfamilienhaus

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 18.01.2022 wurde der Polizei um 20.00 Uhr durch die Rettungsleitstelle Stralsund ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund, im Tribseer Damm mitgeteilt.

Durch die umgehend entsandten Kräfte des AVPR Grimmen, PHR Bergen und PHR Stralsund konnte festgestellt werden, dass im Hinterhof des Hauses, zwei 1000 Liter Restmüllbehälter in voller Ausdehnung brannten. Das Feuer griff auf die Fassade des Hauses über. In der weiteren Folge brannten ein sich im Innenhof befindliches E-Bike und ein Moped. Das Moped wurde komplett zerstört.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr Stralsund gelöscht.

Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache erfolgen durch den Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell