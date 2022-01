POL-NB: Ergänzungsmeldung- Lebensbedrohlich verletzter 81- Jähriger verstorben

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Am 18.01.2022 um 22.30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über das Ableben des 81- Jährigen informiert.



Ausgangsmeldung



17.01.2022 - 15:48



Polizeiinspektion Anklam



POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person in Pasewalk



Pasewalk (ots)



Heute Nachmittag (17.01.2022, 13:40 Uhr) kam es in der Herderstraße in Pasewalk zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu einer Kollision zwischen einem 81-jährigen deutschen Fußgänger und einem PKW VW, welcher durch einen 60-jährigen deutschen Mann geführt wurde. Derzeit ist noch unklar, wie es zu der Kollision kommen konnte. Der 81-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Greifswald geflogen.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der Dekra eingesetzt. Des Weiteren bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Situation vor der Kollision beobachtet und kann damit wichtige Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs geben? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell