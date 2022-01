POL-GÜ: Nichtbeachten der Vorfahrt und Unaufmerksamkeit sorgen für zwei Unfälle mit Vollsperrung auf der B104 im Bereich Lalendorf

Teterow/ Lalendorf (ots) -



~Der 55 jährige Fahrzeugführer wollte am 18.01.2022 gegen 06:40 Uhr im Kreuzungsbereich Tankstelle/Wiesengrund auf die B104 Richtung Raden auffahren, beachtete dabei jedoch nicht den von links kommenden PKW der 63 jährigen Autofahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von 75.000 Euro entstanden ist. Die beiden beteiligten Fahrzeuge blieben mitten auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Fahrzeugführer wurden zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht. Nach den ersten Ermittlungen an der Unfallstelle könnte es sein, dass die Sicht des 55 jährigen durch noch zugefrorene Scheiben beeinträchtigt war.



Der 31 jährige Fahrer kommt auf den Unfall zu und leistet Erste Hilfe, indem er die beiden Personen in sein Fahrzeug brachte. Auf dem Weg zurück zur Unfallstelle nähert sich der 54 Jährige aus Richtung Güstrow der Unfallstelle, übersieht diese auf Grund von Unaufmerksamkeit und fährt den Mann an. Dieser wird schwer verletzt und muss zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Fahrzeug von diesem Unfall beträgt 10.000 Euro.



Zur Unfallaufnahme und auch Bergung der drei Autos war bis 09:30 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet. Die FFW Lalendorf unterstützte bei der Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle und beseitigte nach Bergung der beteiligten Fahrzeug die ausgelaufenen Betriebsstoffe.



Alle beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



Die Polizei dankt dem Ersthelfer, wünscht ihm und auch den anderen Personen gute Besserung.~



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell