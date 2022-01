POL-SN: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tage gegen 10.00 Uhr kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses.



Der 31-jährige Fahrer des Busses befuhr hierbei die Knaudtstraße und wollte die Werderstraße geradeaus an der Ampelkreuzung in Richtung Walther-Rathenau-Straße überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter, der die Werderstraße stadtauswärts befuhr.



Zwei Fahrgäste des Busses zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Behandlung der Verletzten wurde jedoch nicht erforderlich.



Der Fahrer des Linienbusses sowie der 59-jährige Fahrer des Transporters blieben unverletzt.



Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro.



Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei aufgenommen.



