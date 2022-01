POL-NB: Dieb kann kurze Zeit nach der Meldung vorläufig festgenommen werden

Röbel/Müritz (ots) -



Am 17.01.2022 wurde das Polizeirevier in Röbel gegen 15:20 Uhr über einen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Warener Chaussee informiert. Noch am Telefon wurden die Beamten informiert, dass der männliche Tatverdächtige ein Kraftfahrzeug bestiegen und sich vom Ereignisort entfernt haben soll.



Einem Funkstreifenwagen fiel kurze Zeit später ein Fahrzeug im Gegenverkehr auf, auf welches die Beschreibung passte. Das Kraftfahrzeug konnte gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der in Augenscheinnahme des Innenraums konnte ein original verpacktes, elektrisches Werkzeug festgestellt werden. Dies und weitere Gegenstände konnten dem Verbrauchermarkt zugeordnet werden und stammen vermutlich aus Diebstahlshandlungen. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht vorgelegt werden.



Die zweifelsfreie Feststellung der Identität der drei im Fahrzeug befindlichen Männer erfolgte in der Polizeidienststelle. Bei ihnen handelt es sich um einen 36-jährigen und zwei 25-jährige georgische Staatsbürger.



Gegen alle drei Männer ermittelt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls. Darüber hinaus wurde gegen den Fahrzeugführer eine weitere Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.



Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Personen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.



