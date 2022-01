POL-HRO: Fahndungserfolg nach Veröffentlichung von Fotos - Beschuldigter der Raubüberfälle im Rostocker Nordwesten identifiziert

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Kriminalpolizeiinspektion Rostock und

der Staatsanwaltschaft Rostock



Am 16. Januar 2022 kam es in der Hansestadt Rostock zu zwei brutalen

Übergriffen auf Senioren. Die beiden Geschädigten erlitten teils

massive Verletzungen und mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Außerdem wurden den Geschädigten unter Ausnutzung der verursachten

Notlage ihre Geldkarten entwendet.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelte nach dem Täter in

einer Nahbereichsfahndung mit Fährtenhunden unter Einsatz eines

Polizeihubschraubers und mit Zeugenaufruf im Internet. Zum Erfolg

führte schließlich die Veröffentlichung der Fotografien einer

Überwachungskamera aus dem Bankinstitut, in dem nur kurze Zeit nach

den Überfällen die entwendeten Geldkarten verwendet wurden.



Nach der Veröffentlichung der Fotografien meldeten sich anschließend

Bürger, die unabhängig voneinander eine Wiedererkennung des

Beschuldigten angaben.



Die Staatsanwaltschaft Rostock beantragte daraufhin die Durchsuchung

der Wohnung des 37-jährigen Rostocker Beschuldigten sowie den Erlass

eines Haftbefehls gegen ihn. Er konnte in seiner Wohnung vorläufig

festgenommen werden und wird zeitnah dem Haftrichter vorgeführt.



Im Falle seiner Verurteilung droht dem Beschuldigten eine

Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.



Die Ermittlungsbehörden bedanken sich bei den Rostocker Bürgern für

ihre Unterstützung.





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell