POL-GÜ: Der Betrug mit seinen vielen unterschiedlichen Seiten

Güstrow (ots) -



~In der Polizeiinspektion Güstrow wurden seit Anfang des Jahres 2022 bereits mehrere Anzeigen wegen Betrug aufgenommen.



Die registrierten Sachverhalte reichen vom Verkehrsunfall über Lottogewinn bis hin zur Einlösung von Gutscheinkarten, falschen Polizisten am Telefon oder dem gehackten Bankkonto. Neu war, dass das Handy mit in die Waschmaschine geraten sei und man nun eine neue Nummer habe. Um wieder Zugriff aus sein Konto zu erlangen, benötige man Geld.



In der Mehrheit der Fälle haben die Angerufenen den Schwindel erkannt, aufgelegt und die Polizei informiert.



Eine Frau aus Güstrow konnte sich der geschickten Gesprächsführung nicht entziehen und überwies 8.000 Euro, um so die vermeintlichen Hacker ihres Bankkontos ausfindig zu machen.



Immer wieder möchte die Polizei aufmerksam machen und vor Betrügern am Telefon warnen.



Seien sie misstrauisch bei unbekannten Anrufern! Machen Sie keine Angaben zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen am Telefon! Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte! Wenn Sie Zweifel an einem Anrufer haben, beenden Sie das Gespräch! Rufen Sie die Polizei! Reden Sie mit Bekannten, Verwandten und Angehörigen über die unterschiedlichen Facetten des sogenannten Enkeltricks!



Weitere Informationen zum Thema unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell