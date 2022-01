POL-HWI: Versammlungsgeschehen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion Wismar am 17. Januar 2022

Nordwestmecklenburg (ots) -



Die für den heutigen Montag angemeldete Versammlung in der Hansestadt Wismar sowie eine nicht angemeldete Versammlung in Grevesmühlen verliefen aus Sicht der Polizei friedlich.



Die Versammlung unter dem Motto "Einigkeit und Recht und Freiheit - Für freie Gesundheit & Impfentscheidung - Keine Spaltung" startete gegen 17:30 Uhr. Dazu versammelten sich in der Wismarer Innenstadt in der Spitze bis zu 710 Menschen, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.



Der Aufzug startete gegen 18:50 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz, führte durch die Innenstadt, über die Breite Straße, Ulmenstraße, Dahlmannstraße und über die Mecklenburger Straße schließlich zurück zum Marktplatz. Dort endete die Versammlung gegen 19:50 Uhr. Um den beauflagten Mindestabstand einhalten zu können, zog sich der Aufzug schätzungsweise 700 Meter in die Länge. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz wurde durch die Polizei in Wismar festgestellt. Eine Strafanzeige wurde hierzu gefertigt.



Zeitgleich fand im Bereich des Marktplatzes in Grevesmühlen eine nicht angemeldete Versammlung, die sich ebenfalls gegen die aktuelle Corona-Politik richtete, statt. Gegen 18:00 Uhr kamen hier bis zu 36 Personen zusammen, um ihren Prostest in Form eines stillen Aufzuges durch die Innenstadt zum Ausdruck zu bringen. Die erforderlichen Mindestabstände wurden grundsätzlich eingehalten. Gegen 19:20 Uhr war die Versammlung, nachdem mehrere Kerzen vor dem Rathaus abgestellt worden sind, beendet. Aufgrund der fehlenden Versammlungsanmeldung leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete mit rund 50 eigenen Einsatzkräften das Versammlungsgeschehen.



