POL-NB: Ordnungswidrig abgestellter Pkw löst Polizeieinsatz mit Gewahrsamnahme aus

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.01.2022 wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg gegen 15:45 Uhr von einem Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in die Ahornstraße in Neubrandenburg gerufen. Auslöser des Einsatzes war ein in einer Feuerwehrzufahrt abgestellter Pkw, welcher abgeschleppt werden sollte.



Während der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens den Audi A6 auf sein Fahrzeug hob, kam der 38-jährige, deutsche Fahrzeugnutzer hinzu. Er beschwerte sich lautstark über die Maßnahme und bedrängte sowie beleidigte den Arbeiter. Dieser rief daraufhin die Polizei hinzu, um seine Arbeit fortsetzen zu können.



Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung trat der Mann auch den Polizisten von Anfang an beleidigend gegenüber. Darüber hinaus versuchte er einen Beamten zu schlagen. Der Angriff konnte unterbunden werden. Der Mann wurde gefesselt und in die Dienststelle verbracht. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 2,11 Promille festgestellt. Bis zur Ausnüchterung verblieb er im Gewahrsam.



Gegen den 38-Jährigen wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Hinweise auf ein Fahren unter Alkoholeinfluss lagen nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht vor. Die Beamten blieben unverletzt, der Tatverdächtige zog sich hingegen leichte Verletzungen an Gesicht und Händen zu.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Pressestelle

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell