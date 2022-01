POL-GÜ: Hoher Sachschaden nach dem kompletten Abbrennen einer Doppelgarage in Wendorf

Bützow/ Wendorf (ots) -



Am 14.01.2022 gegen 23:20 Uhr kam es in Wendorf zum Brand einer Doppelgarage. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte diese in voller Ausdehnung und ein vollständiges Abbrennen konnte nicht verhindert werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bützow, Bernitt, Baumgarten, Qualitz, Katelbogen, Warnow und Tarnow waren mit 81 Mann im Einsatz und übernahmen bis in den Vormittag hinein die Brandwache. Die in einem Teil der Garage untergestellten Fahrzeuge konnten mit Lackschäden in Sicherheit gebracht werden. In dem anderen Teil waren unter anderem Werkzeuge, Fahrräder, Motorräder und Reifen untergestellt und konnten nicht gerettet werden. Am 15.01.2022 war ein Brandursachenermittler am Brandort und ermittelte zur möglichen Ursache des Brandes. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bützow unter Telefon 038461 4240, zu melden.



