POL-ANK: Versuchter Handtaschenraub und gefährliche Körperverletzung in Ahlbeck

Ahlbeck (ots) -



Gestern Mittag (16.01.2022, 13:15 Uhr) kam es in der Straße "Alter Sportplatz" in Ahlbeck (Bereich vor der Kita) zu einem versuchten Handtaschenraub sowie einer gefährlichen Körperverletzung.



Nach ersten Informationen der Polizei hat eine unbekannte männliche Person eine 61-jährige deutsche Frau zunächst von hinten zu Boden gerissen. Anschließend schlug und trat der Täter mehrfach auf die Geschädigte ein. In den Besitz der Handtasche kam er jedoch nicht. Mehrere Zeugen, die sich in der Nähe befanden und den Vorfall bemerkten, machten auf sich aufmerksam. Ein Zeuge, ein 55-jähriger deutscher Mann, ging auf den Täter zu und schrie ihn an, woraufhin dieser vom Opfer abließ und zu Fuß in Richtung Swinemünder Chaussee flüchtete.



Mehrere Kräfte des Polizeireviers Heringsdorf mit Unterstützung einer Streife des Bundespolizeireviers Ahlbeck fahndeten im Nahbereich nach dem flüchtigen Mann, jedoch ohne Erfolg.



Die Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.



Zum Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:



- ca. 14 bis 16 Jahre alt,

- ca. 1,75 cm groß,

- schlanke Statur,

- dunkle Haare mit Pony,

- dunkle Jacke,

- dunkle Hose,

- polnische Sprache.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser schweren Straftat. Wer hat den körperlichen Übergriff am Sonntag in Ahlbeck bemerkt oder kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise nimmt Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



