POL-HRO: Zeugenaufruf: Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt nach Raubüberfallen auf Senioren und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung

Ein unbekannter Täter überfiel aus bisher unbekannten Gründen am

gestrigen Nachmittag, 16.01.2022, im Stadtteil Evershagen zwei

Senioren. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen

schweren Raubes aufgenommen und hofft nun auf Unterstützung aus

Den ersten Vorfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr in einer

Einfamilienhaussiedlung im Kranichweg. Der Unbekannte gab sich

gegenüber der 66-jährigen Geschädigten zunächst als augenscheinlicher

Paketbote aus und verschaffte sich dann unter Vorhaltung eines

Messers gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Dame. Dabei erlitt die Frau

sowohl Schnittwunden am Hals als auch Verletzungen im Gesicht infolge

einer körperlichen Auseinandersetzung. Anschließend nahm der

unbekannte Mann die Handtasche der Geschädigten an sich und floh.



Nach Aussagen der Frau kann der Tatverdächtige wie folgt umschrieben

werden:

- ein ca 25 Jahre alter Mann,

- mit dunklen Haaren links gescheitelt,

- ca. 1,70m bis 1,80m groß,

- bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze und

- blauer Jeans,

- trägt einen schwarzer Rucksack mit drei markanten weißen Streifen

einer bekannten Sportmarke,

- weiße Schuhe mit drei schwarzen Streifen derselben Marke,

- und spricht gebrochen Deutsch



Die Handtasche konnte kurze Zeit später in der Willi-Bredel-Straße

gefunden werden. Es wurde mindestens die EC-Karte der Geschädigten

entwendet.



Gegen 15:35 Uhr wurde die Polizei zu einem weiteren Tatort gerufen.

In der fanden die Beamten einen 82-jährigen im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses vor, der ebenfalls angab, überfallen worden zu

sein. Er wies eine Schnittwunde am Ohr auf. Zudem konnte sich der

Täter die EC-Karte des Herrn aneignen.



Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung, inkl. Personenspürhund,

war jedoch nicht erfolgreich.



Auf Grund der ähnlichen Vorgehensweise sowie auch der Nähe der beiden

Tatorte zueinander geht die Kriminalpolizei von einem unmittelbaren

Zusammenhang der beiden Vorfälle aus.



Zudem konnte festgestellt werden, dass mit den EC-Karten beider

Geschädigten versucht wurde, gegen 15:35 Uhr Geld auf der OSPA-Kasse

in der Berthold-Brecht-Straße abzuheben.



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem

Tatverdächtigen. Wer hat diese Person gesehen, insbesondere an den

genannten Orten und kann weitere Angaben machen?



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder der Kriminaldauerdienst

Rostock unter der Telefonnummer 0381/ 49161616 sowie die

Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



