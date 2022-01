POL-LWL: Computertechnik aus Bürogebäude gestohlen

Crivitz (ots) -



In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter aus einem Bürogebäude in Crivitz diverse Computertechnik gestohlen. Aus einem angrenzenden Schuppen entwendeten die Einbrecher überdies einen Hochdruckreiniger sowie mehrere Kanister mit Kraftstoff. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf über 6.000 Euro beziffert. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter jeweils durch gewaltsam geöffnete Türen ein. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich im Settiner Weg ereignet hat.



