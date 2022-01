POL-SN: Wochenendgeschehen in der Landeshauptstadt

Schwerin (ots) -



Ein 57-Jähriger wurde gegen 02:15 Uhr Opfer eines Trickdiebstahles durch "Antanzen". Aus einer Gruppe heraus näherte sich eine männliche Person dem Geschädigten in der Puschkinstraße. Wenig später stellte der deutsche Geschädigte den Verlust seines Portemonnaies fest, woraufhin dieser wiederum Kontakt zur Personengruppe aufnahm. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Vier Tatverdächtige konnten durch die Maßnahmen der Polizei ermittelt und festgestellt werden. Es handelt sich um 23- bis 25-Jährige mit tunesischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es gegen 18:00 Uhr in der Hamburger Allee "Am Stein". Ersten Erkenntnissen nach wirkten mehrere Personen auf einen 23-jähriger Marokkoner ein, der aufgrund mehrerer Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht werden musste.

Gegen 20:00 Uhr wurde ein 48-Jähriger Deutscher von mehreren Personen im Mueßer Holz angegriffen und leicht verletzt. Dem Geschädigten wurde anschließend sein Portemonnaie entwendet.

Bei einem erneuten Einsatz gegen 21:06 Uhr konnte der Tatverdächtige einer Bedrohung durch die Polizei festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen nach kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Einer folgenden Bedrohung konnte sich ein bisher unbekannter Geschädigter entziehen. Den Tatverdächtigen stellte die Polizei vor Ort fest.

Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen der beiden Sachverhalte im Mueßer Holz sowie zu den genannten Tathandlungen dauern an.



