POL-LWL: Schwer verletzter Fußgänger verstarb im Krankenhaus

Ein 84-jähriger Fußgänger, der am Samstagmittag in Lübz von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt wurde (die Polizei informierte), ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Der Mann ist am Samstag gegen 13 Uhr beim Überqueren einer ampelgeregelte Kreuzung von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt der 84-Jährige schwere Kopfverletzungen. Die B 191 musste im Zuge der Unfallaufnahme an der Unfallstelle für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



