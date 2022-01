POL-HST: Schwarzer Audi A4 entwendet

Stralsund (ots) -



In der Nacht vom vergangenen Donnerstag (13.01.2022) zu Freitag wurde in Stralsund ein schwarzer Audi A4 Avant, im Wert von rund 16.000 Euro, entwendet.



Nach ersten Erkenntnissen soll das Fahrzeug von dem/den bisher unbekannten Täter(n) vom Hof eines Autohändlers im Heinrich-Heine-Ring, in der Zeit von 20:00 - 07:30 Uhr, entwendet worden sein.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell