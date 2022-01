POL-HST: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Velgast (ots) -



Am vergangenen Freitagnachmittag (14.01.2022) ereignete sich in Velgast, auf der Landesstraße 212, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-Jähriger, gegen 15:45 Uhr, mit einem Pkw Ford rückwärts von seiner Grundstückeinfahrt auf die Ernst-Thälmann-Straße. Dabei übersah er eine 81-Jährige, die die Straße zum selben Zeitpunkt von der gegenüberliegenden Seite aus überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, in dessen Folge die ältere Dame stürzte und sich Verletzungen im Bereich des Kopfes zuzog.



Die 81-jährige Ortsansässige wurde von Rettungskräften zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell