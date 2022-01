POL-NB: Brand eines LKW auf der B 96 vor der Anschlussstelle Altefähr, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 17.01.2022, gegen 01:45 Uhr befuhr ein 57 jähriger Kraftfahrer aus

dem Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte mit einem LKW MAN die B96 aus Richtung

Bergen in

Richtung Stralsund.

Vor der Anschlussstelle Altefähr kam es auf Grund eines technischen

Defektes zum Brand

im Motorraum des LKW. Der 57-Jährige konnte den LKW rechtzeitig

anhalten und sich

in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Samtens, Rambin und Altefähr

konnte der Brand

gelöscht werden. Es waren 35 Kameraden zur Brandbekämpfung im

Einsatz.

Der Verkehr wird gegenwärtig aus Richtung Bergen an der

Anschlussstelle Samtens auf die L296

abgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Stralsund wird an der

Brandstelle vorbeigeleitet.

Die Sperrung wird noch ca. 2 Stunden, bis ca. 05:30 Uhr,

aufrechterhalten werden müssen..

Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,00 Euro. Der LKW

wird durch einen

Abschleppdienst geborgen.

Vor Ort sind gegenwärtig ein Streifenwagen des PHR Bergen und 2

Streifenwagen des AVPR Grimmen im Einsatz.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell