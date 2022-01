Öffentlichkeitsfahndung vermisste Person, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Details anzeigen Bild von Reik Minde Bild von Reik Minde

Seit dem 16.01.2022, um 11:30 Uhr, wird der 43-jährige

Reik Minde aus Japzow vermisst.

Herr Minde verließ mit der Absicht, einen Bekannten in Strasburg zu besuchen, sein Wohnhaus in Japzow. Bei dem Bekannten in Strasburg kam er aber bisher nicht an.

Gegenwärtig ist sein Aufenthalt unbekannt.

Herr Minde ist 1,73 m groß und von normaler Gestalt. Er hat dunkelbraune Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarz-blauen Hose und einer schwarz-blauen Jacke.

Er ist mit einem roter PKW Peugeot 206 mit dem amtlichen Kennzeichen RM-SM16 unterwegs.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie in Malchin unter Telefon 039942310 , jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst