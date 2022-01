POL-NB: Bürger stellten alkoholisierten Fahrzeugführer In Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am Sonntag, den 16.01.2022 gegen 17:40 Uhr meldete sich eine

45-jährige Frau in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg und meldet einen alkoholisierten Fahrzeugführer.

Gemeinsam mit ihrem 57-jährigen Partner (beide deutsche

Staatsangehörige) sprachen sie den Mann an und hinderten ihn an der

Weiterfahrt indem sie ihm bis zum Eintreffen der Polizeibeamten den

Weg versperrten und den Fahrzeugschlüssel sicherten. Aufgefallen war

der 39-jährige Rumäne durch seine auffällige Fahrweise. Er befuhr mit

seinem Mercedes Sprinter die Ihlenfelder Straße in Neubrandenburg in

Schlangenlinien, stoppte sein Fahrzeug zwischenzeitig ohne

ersichtlichen Grund und schaltete das Warnblinklicht an. Durch die

eingesetzten Beamten wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt.

Diese ergab einen Wert von 3,23 Promille. Zur Beweissicherung

erfolgte die Durchführung einer Blutprobenentnahme im Klinikum

Neubrandenburg.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr

ermittelt.



