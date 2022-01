POL-GÜ: Versuchter Einbruch in einen Imbisswagen im Heideweg

Güstrow (ots) -



Am 15.01.22 gegen 23:45 Uhr bemerkte ein Spaziergänger eine männliche Person, die sich am Imbisswagen auf dem Parkplatz des "Famila" im Heideweg verdächtig benahm. Er vermutete, dass die Person dort einbrechen wollte und informierte die Polizei.

Die Beamten konnten die Person hinter dem Wagen, wo er sich versteckt hatte, feststellen.

Der 27-jährige, deutsche Täter hatte Einbruchwerkzeug dabei und gab zu, dass er einbrechen wollte, um im Imbiss nach Bargeld zu suchen.

Gegen den Täter wurde Anzeige wegen versuchten schweren Diebstahls erstattet.

Das Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.



