POL-NB: Sprengung eines Zigarettenautomaten auf dem Datzeberg in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 15. zum 16.01.2022 kam es in der Rethrastraße in

Neubrandenburg zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Durch die unbekannten Täter wurde ein pyrotechnischer Gegenstand in

das Ausgabefach des Automaten gelegt und dort zur Entzündung

gebracht. Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat

vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR.

Durch das Polizeihauptrevier Neubrandenburg wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer

Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und Diebstahl eingeleitet.



Mögliche Zeugen, welche Beobachtungen getätigt haben oder

sachdienliche Hinweise zum Geschehenen geben können, werden auf

diesem Wege gebeten, sich bei der Polizei unter 0395 5582 5224 oder

oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell