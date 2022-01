POL-SN: Verkehrsbeeinträchtigungen ab 11:00 Uhr

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag sind aufgrund einer angemeldeten Versammlung Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich Schwerins zu erwarten. Betroffen sind die Straßen Graf-Schack-Allee, Werderstraße, Knaudtstraße, Wismarsche Straße und Goethestraße.



Die Polizei begleitet die Versammlung und wird temporär den Straßenverkehr ab 11:00 Uhr an entsprechenden Kreuzungen sperren.



