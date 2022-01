POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung und Schüsse aus einer Schreckschusswaffe

Rostock (ots) -



Rostock - In der Nacht zum Samstag, den 15.01.2022, kam es am

Doberaner Platz zu einer Auseinandersetzung, im Rahmen derer dem

Geschädigten unter Androhung von Gewalt der Reisepass entwendet

wurden. Im Zuge der Selbstverteidigung gab der Geschädigte mehrere

Schüsse aus seiner Schreckschusswaffe ab.



Bei der Flucht hat der Geschädigte, welcher im Besitz eines kleinen

Waffenscheins ist, seine Schreckschusswaffe vermutlich verloren.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte diese bisher nicht aufgefunden

werden.



Der Täter wird durch die befragten Personen wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,90 m

- Kräftige, untersetzte Statur

- Kurzes blondes Haar

- Nordeuropäischer Phänotyp

- Rotes Oberteil, darüber eine schwarze Weste

- Hellblaue Jeans



Die Polizei ermittelt nun gegen den bisher unbekannten Täter aufgrund

einer gefährlichen Körperverletzung und einer räuberischen

Erpressung. Aufgrund der abgegeben Schüsse wird auch gegen

Geschädigten Ermittlungsverfahren nach § 224 StGB eingeleitet. Des

Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der

Unterschlagung bezüglich der verloren gegangenen Schreckschusswaffe

eingeleitet.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer kann

sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Aufenthaltsort der

Schreckschusswaffe geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des

Kriminalkommissariats Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616,

die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede

andere Polizeidienststelle entgegen.





Marcus Semler

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell