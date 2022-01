POL-SN: Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schwerin (ots) -



Der Fahrer eines Pkw geriet am 13.01.2022 gegen 15.40 Uhr in der Brunnenstraße in Schwerin von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Stein. Der 35 Jahre alte kasachische Staatsangehörige blieb hierbei unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme bestärkte sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen dürfte. Es wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Strafanzeige erstattet.



