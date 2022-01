POL-NB: Brand eines Hauses im Heideweg in 17449 Karlshagen

Heringsdorf (ots) -



Am 13.01.2022, um 18:49 Uhr, teilte über Notruf ein Zeuge der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommer-Greifswald den Brand eines Reetdach gedeckten Hauses im Heideweg in 17449 Karlshagen mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Das leerstehende Haus brannte bereits in voller. Den eingesetzten 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Karlshagen, Peenemünde, Bannemin, Trassenheide und Zinnowitz gelang es nicht mehr das Feuer zu löschen und das Haus dadurch zu retten. Sie mussten, dass Haus kontrolliert abbrennen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400.000,- EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat der KDD Anklam die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell