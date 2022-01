LWSPA M-V: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Waldeck (ots) -



Donnerstagmittag wurde der Wasserschutzpolizei Waren nach einem Hinweis eines Mitarbeiters des Nationalparkamtes Müritz bekannt, dass am Specker Hofsee 17 Hechte mit einer Größe von 80 cm bis 100 cm, teilweise noch lebend, vorgefunden wurden. Aufgrund der Auffindesituation besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und der Verdacht der Fischwilderei. Außerdem wird aufgrund der großen Anzahl der Fische geprüft, ob hier mit unerlaubten Fangmethoden gefischt wurde. Offenbar wurde der Täter bei der Ausübung seiner Tat beobachtet und gestört. Der Gesamtschaden wird mit 700 Euro angegeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Moritz, POKin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Telefon: 03991/74730

Fax: 03991 / 7473-226

E-Mail: wspi-waren@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell