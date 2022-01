POL-SN: Vermisstenfahndung nach 17-Jährigen

Schwerin (ots) -



Seit heute Vormittag wird ein 17-Jähriger aus Schwerin vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt in Lankow gesehen.



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Wer hat den Jugendlichen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Personenbeschreibung und Bild werden in unserer gesonderten Meldung zur Verfügung gestellt. Diese finden Sie hier: https://fcld.ly/vermisst220113



