POL-HWI: Katalysatoren in Grevesmühlen entwendet

Am gestrigen Vormittag (12. Januar 2022) wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Diebstahl mehrerer Katalysatoren im Degtower Weg informiert.



Offenbar in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 2022 machten sich unbekannte Täter an mehreren Transportern, die auf einem Firmengelände im Degtower Weg abgestellt waren, zu schaffen und entwendeten vier Auspuffanlagen samt Katalysatoren. Der hierbei entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Oftmals bemerken Betroffene den Diebstahl des Katalysators erst, wenn sie ihren Motor starten. Der verursacht ohne Katalysator nämlich großen Lärm. Zudem findet keine Abgasreinigung mehr statt. Das Fahrzeug darf im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr geführt werden.

Tipps zum Diebstahlschutz, wie z. B. eine Alarmanlage mit Neigungsmelder, finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell