POL-HST: Fahndungsaufruf erfolgreich- Täter ermittelt

Am 11.01.2022 veröffentlichte die Polizeiinspektion Stralsund auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund eine Fahndung nach einem Straftäter (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5118840).



Gesucht wurde ein Mann, der im Oktober 2021 in Stralsund mit einer vermutlich gefundenen Bankkarte unberechtigt Geld vom Konto einer anderen Person abhob. Ein Stralsunder Bürger erkannte auf den veröffentlichten Bildern den Täter eindeutig wieder und teilte dies der Stralsunder Polizei mit. Es handelt sich um einen 39-jährigen Deutschen, der gegenwärtig aufgrund anderer begangener Straftaten inhaftiert ist.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medienvertretern für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, die hiermit eingestellt wird.



Alle Medien und Rundfunksender werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten zu löschen.



