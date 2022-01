POL-NB: Einbruchsdiebstahl in eine Lagehalle in Neustrelitz - 45.000EUR Schaden

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 11.01.2022, 15:15 Uhr bis 12.01.2022, 11:55 Uhr kam es in Neustrelitz zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle im Radelandweg.



Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem umfriedeten Firmengelände und in eine darauf befindliche Lagerhalle. Aus dieser wurden ca. 25 Meter Kupferfallrohr, Holzbearbeitungsgeräte (Schleifer, Sauger, Sägen) der Marke "Festool" und 5 Kettensägen von "Stihl", entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 45.000EUR



Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.



Die Kriminalpolizei Neustrelitz hat die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben, andere sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258-224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



