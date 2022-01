POL-LWL: Toter Jäger auf Hochsitz entdeckt - offensichtlich kein Fremdverschulden

Gorlosen (ots) -



Auf einer Jagdkanzel in einem Waldstück bei Grittel (Gemeinde Gorlosen) ist am Montagabend ein toter Jäger entdeckt worden. Der Rentner wies eine Schussverletzung auf, die durch eine Jagdwaffe herbeigeführt letztlich zum Tod des Mannes führte. Hergang und Hintergrund dieses Vorfalls sind derzeit noch unklar. Jedoch schließt die Kriminalpolizei nach bisherigen Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus. Zur Klärung der genauen Umstände, die zum Tod des Mannes führten, hat die Kriminalpolizei wie in solchen Fällen üblich ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Familienangehörige fanden den 78-jährigen Mann, nachdem dieser nicht wie erwartet von der Jagd zurückgekehrt war.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell