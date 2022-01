POL-HST: Zwei aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle auf der A20

Tribsees (ots) -



In den frühen Morgenstunden (11.01.2022) ereigneten sich auf der Bundesautobahn 20, im Bereich der Baustelle Trebeltalbrücke, zwei aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle.



Gegen 04:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Jeep die A20 in Richtung Rostock. Im Baustellenbereich fuhr der 37-Jährge, aus bisher ungeklärter Ursache, ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Der Jeep war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.



Während der Verkehrsunfallaufnahme durch Polizeikräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen fuhr ein 48-jähriger deutscher Fahrer eines Schwerlasttransporters den linken Außenspiegel von dem an der Unfallstelle stehenden Streifenwagen ab. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.



Glücklicherweise wurden bei beiden Unfällen keine Personen verletzt.



Die Trebeltalbrücke musste im Zuge der Unfallaufnahmen für circa eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung wurde eingerichtet.



