POL-HRO: Brände mit hohem Sachschaden in Rostock-Lichtenhagen/Anwohner können unverletzt evakuiert werden

Rostock (ots) -



Am 10.01.2022 gegen 02:25 Uhr nahmen mehrere Hinweisgeber Flammen im

Bereich der Schleswiger Str. wahr und wählten den Notruf der Polizei

und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass aus noch

ungeklärter Ursache das Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern

Feuer fing. Die Flammen griffen in der Folge auf zwei dort geparkte

Pkw und auf die zwei daneben stehenden Einfamilienhäuser über. Die

Bewohner der Häuser konnten noch unverletzt evakuiert werden, an den

Häusern und an den abgeparkten Fahrzeugen entstand jedoch

Totalschaden, welcher im 7-stelligen Bereich geschätzt wird. Ein

weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr

verhindert werden.

Bereits eine Stunde zuvor wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in

einem Mehrfamilienhaus der Mecklenburger Allee gerufen und haben

mehrere brennende Zeitungen und Wäscheteile im Trockenraum

festgestellt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte hier

jedoch noch im Anfangsstadium unterbunden werden.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des

Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.



Nick Dorroch

Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell